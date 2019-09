Auto in sosta blocca la svolta del bus, traffico in tilt in via San Bartolomeo

Alle 7 di mercoledì 11 settembre numerose auto e alcuni pullman sono rimasti bloccati in via San Bartolomeo a Piacenza. Il motivo è legato a una Fiat 500 parcheggiata in via Taverna proprio nei pressi dell’incrocio con via San Bartolomeo. La presenza del veicolo ha impedito al bus della linea 3, diretto alla Veggioletta e in strada Gragnana, di svoltare in via Taverna. La segnalazione è arrivata da un cittadino che doveva recarsi in stazione per andare al lavoro e che, dopo aver chiamato polizia municipale e polizia stradale, è sceso dall’autobus per raggiungere la destinazione a piedi. Purtroppo non è la prima volta che in quell’incrocio, auto in divieto di sosta provochino gravi disagi al traffico.

