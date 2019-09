Oltre l’autismo, grande successo per le borse ‘’I love Piacenza’’

I simboli del territorio in versione fashion hanno destato curiosità. I lineamenti estetici tanto simili alle buste del grande magazzino londinese di Harrods hanno catturato l’attenzione. Ma a mietere un grande successo è stato soprattutto il contenuto solidale di queste borse speciali. Le shopper bag “I love Piacenza”, prodotte in quattromila pezzi dall’associazione “Oltre l’autismo”, hanno fatto bingo: dopo una decina di giorni dalla presentazione ufficiale, ne sono già state vendute più di mille. In altre parole, circa cento persone al giorno – dal 30 agosto ad oggi – hanno fatto un’offerta di 10 euro ciascuna per portare in spalla la “piacentinità” e, in particolare, per sostenere le attività fondamentali della onlus.

“La cittadinanza ha risposto con un entusiasmo inimmaginabile – ha confermato Laura Pedretti, in rappresentanza di “Oltre l’autismo” -. I nostri volontari hanno distribuito molte shopper durante il Mercato europeo”.

Le borse “I love Piacenza”, volte anche a favorire l’ambizioso progetto della costruzione della “Casa della vita” (futuro centro residenziale per l’accoglienza di giovani e adulti affetti da disturbi autistici), sono caratterizzate dai disegni dei monumenti cittadini e dei punti d’interesse delle quattro vallate. Gli appuntamenti imminenti per comprare una shopper di “Oltre l’autismo” sono i seguenti: venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre sulla Festa del fungo all’Infrangibile e sabato 14 settembre nell’evento “Tutti al parco giochi” di Borgonovo.