Incidente in autostrada A1, due incastrati. Code in direzione Milano

Coda di sei chilometri in Autostrada A1, all’altezza di Le Mose a Piacenza in direzione Milano.

A scontrarsi, per cause da chiarire, sono stati stati un camion e un’auto. Due persone sono rimaste incastrate. Sul posto è in corso l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118.

L’entrata consigliata verso Milano è Piacenza Sud, l’uscita consigliata provenendo da Bologna è Fiorenzuola.