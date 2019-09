Oggi l’autopsia sul corpo di Elisa. Caccia al telefono per nuovi elementi utili alle indagini

E’ in programma questa mattina, giovedì 12 settembre, l’autopsia sul corpo di Elisa Pomarelli morta il 25 agosto per mano di Massimo Sebastiani, l’operaio di 45 anni che la vittima considerava un amico.

L’AUTOPSIA – Saranno tre esperti ad occuparsi dell’esame autoptico, la procura della Repubblica di Piacenza ha incaricato il medico legale Marco Ballardini, l’esperta di entomologia forense Simonetta Lambiase e il tossicologo Luca Morini. L’autopsia, che si svolgerà all’Istituto di medicina legale di Pavia, farà luce sulle cause del decesso. Sebastiani nell’interrogatorio ha dichiarato di averla strangolata nel pollaio. Il medico legale spiegherà se ci sono altri segni di violenza. L’entomologo, cioè l’esperto di insetti, dovrà invece studiare le larve che si sono sviluppate dopo la morte per stabilire se il corpo è sempre stato nel luogo del ritrovamento. Il tossicologo dovrà invece accertare l’eventuale presenza di alcol, droghe o altre sostanze nei tessuti della ragazza: accertamenti di routine, sembra di capire, perché non sembrano esistere ipotesi di avvelenamento. Parteciperanno all’esame il medico legale Giovanni Quaratino, nominato dai genitori di Elisa; per Sebastiani ci saranno invece la criminologa Roberta Bruzzone e il medico legale Novella D’Agostini.

LE INDAGINI – Intanto è caccia al cellulare di Elisa Pomarelli. Domenica 25 agosto, alle 14.31, le telecamere di videosorveglianza della ditta confinante all’abitazione di Massimo Sebastiani a Campogrande di Carpaneto lo inquadrano mentre esce dal pollaio con in braccio il corpo di Elisa esanime. Tre minuti più tardi, l’operaio si è impossessato del cellulare della vittima dal quale è partita, molto probabilmente per errore, una videochiamata a un’amica di Elisa. Il cellulare è stato poi gettato tra i campi di Cerreto Landi a poca distanza dall’abitazione e non è ancora stato ritrovato. All’interno del telefono, nelle varie chat, potrebbero essere contenute conversazioni utili alle indagini.