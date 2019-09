Via alla 24 ore di sport per sostenere l’hospice: dal golf al cross fit, tutto per beneficenza

Senza limiti di età, senza limiti di partecipazione ma con un unico obiettivo comune: l’abbraccio dell’intera città a chi ogni giorno affronta la sfida del coraggio all’hospice e vive la malattia con immensa dignità.

Alle 15.30 del 14 settembre è partita la 24 ore di sport (trenta se si considera la festa finale al Beltrametti, domenica sera dopo la partita di Rugby) dedicata all’Hospice “La Casa di Iris”.

All’interno della 24 ore il Coni mette a disposizione, in piazzetta Pescheria, dietro Piazza Cavalli, il suo “Villaggio dello sport”. Gli obiettivi sono molteplici: raccogliere fondi per l’hospice, far conoscere ancora meglio la struttura e avvicinare sempre più persone al mondo dello sport.

In piazzetta Pescheria saranno allestite quattro o cinque postazioni sportive. Tre le postazioni di atletica leggera che saranno installate, con il supporto di tre tecnici della federazione che allestiranno alcuni percorsi di agilità, prove di scatto, equilibrio, percorsi ad ostacoli, velocità. A questo si aggiunge la collaborazione della Pesistica Farnese con due postazioni dedicate allo sport del momento, soprattutto nel mondo femminile: il cross fit. Il tutto si svolgerà dalle 15.30 alle 19.30.

Tra le curiosità, il golf nel vallo delle mura in via IV Novembre domenica mattina 15 settembre alle 10.00 e Federico Ranelletti, professionista della federazione, darà le impostazioni di base per uno swing. Oppure il tiro con l’arco al ciclodromo. E, sempre ai più giovani è dedicata la biciclettata di piazza Duomo organizzata dall’Unione Commercianti: qui a partire dalle 16.00 di sabato 14 sarà allestito un percorso bimbi con i birilli e verrà predisposta un’area dedicata ai “Giochi di una Volta”.

Biciclettata che sarà riproposta alle 15.00 di domenica per grandi e piccini nelle strade del centro storico.

24 ORE DI SPORT – IL PROGRAMMA