Uomo riverso a terra in via Pozzo: “E’ stato colpito da alcune persone poi fuggite”

Altra domenica molto movimentata in via Pozzo, nel quartiere Roma. Oggi, 15 settembre, intorno alle 19, i soccorritori della Croce Rossa sono stati chiamati all’intervento dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti della zona: in strada, un uomo sulla cinquantina era riverso a terra privo di conoscenza. Stando alle testimonianze raccolte, il ferito, un nordafricano, sarebbe stato colpito da alcuni uomini che si sarebbero dati alla fuga. Sul posto numerose bottiglie di birra rotte, alcuni testimoni hanno parlato di “persone ubriache che avrebbero discusso prima di passare alla vie di fatto”. Sul fatto indaga la polizia.

