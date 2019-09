“Alpino dell’anno”: riconoscimento per il diacono Emidio Boledi

Cappello da alpino e tunica: il diacono don Emidio Boledi è il primo alpino della Sezione di Piacenza a ricevere un Diploma di merito nell’ambito del premio nazionale “Alpino dell’anno” istituito nel 1973 e destinato alle penne nere che si sono contraddistinte per un’azione eroica, umana, morale o di solidarietà.

Don Emidio Boledi, nato a Sarmato nel 1938, è stato candidato dalla Sezione di Piacenza e la sua opera eroica consiste nell’azione quotidiana di vicinanza alle piccole comunità della montagna piacentina. Sposato, padre di figli e nonno di tre nipoti, quando è andato in pensione, Emidio Boledi ha sentito la vocazione ed è stato ordinato diacono nel 2000 dal vescovo monsignor Luciano Monari che gli ha affidato la cura delle parrocchie di Piozzano, Scrivellano e Statto.

“I valori alpini di solidarietà, amicizia e servizio verso i più deboli sono gli stessi del diaconato” spiega con orgoglio don Emidio. Il motto del suo Reggimento era “Più salgo più valgo”. “Quando salgo sui monti d’inverno con la neve lo ricordo sempre” sottolinea il diacono.

L’alpino Boledi dedica il premio alle penne nere, all’amico ed ex presidente della Sezione Bruno Plucani e ai diaconi. Il premio verrà consegnato a Savona il 5 ottobre in occasione del Raduno del Primo Raggruppamento. La Sezione degli alpini di Piacenza organizza un pullman, chi fosse interessato può contattare la sede di via Cremona.