“Ritrovo di pregiudicati”: chiuso per dieci giorni un bar alla Lupa

Sono stati quattro gli interventi della polizia al bar Mir Mar di barriera Roma tra giugno e agosto. Diverse persone sono state identificate dagli agenti e sono stati riscontrati precedenti penali per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, lesioni aggravate dall’uso di armi, truffa, estorsione. La polizia è intervenuta più volte anche per risse in strada nei pressi del locale. Questa mattina, lunedì 16 settembre, in base alla legge 100 del Tulps (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) il bar è stato chiuso per 10 giorni su ordine del questore in quanto “ritrovo di pregiudicati”.

