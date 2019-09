Arrampicatori di alberi, da tutta Italia a Carpaneto per il campionato italiano

La forza per arrampicarsi, l’equilibrio per destreggiarsi a decine di metri d’altezza, l’abilità di lavorare tra rami, foglie e attrezzi. Non è facile essere un tree climber, letteralmente arrampicatore di alberi, professione dove gli operatori si muovono all’interno dell’albero, sospesi alle funi ancorate su precisi punti della pianta per portarla e curarla. Per valorizzare questa professione l’Associazione Nazionale Arboricolturi su Fune ha organizzato lo scorso weekend la quarta edizione del campionato italiano di single rope technique (corda singola) nella splendida tenuta di Torre Confalonieri alle porte di Carpaneto. Una quartina di partecipanti, anche dall’estero, si sono sfidati a colpi di destrezza, velocità e precisione.

