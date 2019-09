“Diamo radici al futuro”: 350 studenti pianteranno alberi in Valtrebbia

Promuovere l’educazione ambientale e far conoscere alle nuove generazioni l’ambiente in cui vivono è lo scopo della nona edizione dell’iniziativa didattica “La festa dell’albero e della natura – Diamo Radici al Futuro” che si terrà, come ogni anno, presso l’impianto ‘Le Vallette’ di Ceci (Bobbio) venerdì 20 Settembre 2019.

“E’ necessario insegnare ai ragazzi a conoscere ed amare la bellezza dei luoghi che abbiamo il piacere di abitare e che abbiamo il dovere di rispettare – sottolinea il presidente della Provincia, Patrizia Barbieri. E’ un’iniziativa particolarmente significativa che ha il sostegno della Provincia e che comprende tante attività accomunate da un unico tema: dare radici al futuro e permettere alle nuove generazioni di conoscere l’ambiente in cui vivono ed essere, un domani, cittadini attivi e coscienziosi. Ringrazio il sindaco di Bobbio, instancabile amministratore che ha a cuore la cura del territorio e tutti gli organizzatori e i sostenitori di questa iniziativa, ma una particolare menzione all’imprenditore Marco Labirio, per la passione con cui da anni riesce a coinvolgere le istituzioni, creando momenti di condivisione e per la generosità e la sensibilità che, da sempre, dedica alla sua terra.”

Oltre 350 i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Bobbio (che include anche i Comuni di Coli, Cerignale, Corte Brugnatella, Travo, Ottone, Zerba), saranno impegnati in diverse attività didattiche a tema ambientale: orienteering e trekking, attività di protezione civile, esercitazioni con gli alpini, messa a dimora di piante autoctone, attività naturalistiche guidate da esperti, caccia al tesoro.

Presente anche il Consorzio di Bonifica di Piacenza con diversi laboratori, tenuti in collaborazione con l’Associazione culturale Arti e Pensieri, il Museo di Storia Natuale e la Società Piacentina e dedicati agli studenti della primaria e secondaria di primo grado dell’IC Bobbio:

Laboratorio di pittura en plein air: i ragazzi, come dei veri e propri artisti, pittureranno un disegno legato al loro territorio su cavalletti da pittore;

Laboratorio Alberi d’Argilla: i ragazzi riprodurranno un albero con elementi di recupero su una tavoletta d’argilla;

Laboratorio di architettura degli alberi: i ragazzi si cimenteranno in laboratorio che li aiuterà a scoprire la simmetria che hanno foglie e fiori utilizzando materiale reperito in loc;

Laboratorio dalla morte alla vita: i ragazzi, reperendo materiale a disposizione in loco, rifletteranno sulla catena alimentare come ciclo continuo;

Laboratorio del drone: i ragazzi vedranno un volo di drone e capiranno meglio l’impiego del dispositivo sia per uso ludico che professionale e in particolare il suo utilizzo nella gestione territoriale.

“La festa dell’albero è una festa mondiale che in alta Val trebbia è molto sentita – precisa Roberto Pasquali – e sarebbe bello poterla organizzare anche per gli studenti della città. Rivolgo un particolare ringraziamento a Marco Labirio titolare della ditta Gamma, da sempre in prima linea quando si tratta di iniziative a favore della montagna, ai tanti volontari e alle associazioni in campo per la buona riuscita dell’evento e al Gruppo Alpini di Bobbio”.

A chiudere il patron della Gamma che ha ringraziato tutte le Istituzioni impegnate nella realizzazione di questa iniziativa ricordando l’importanza del lavoro di squadra tra enti e privati.

Radici degli alberi ma anche radici delle persone a simboleggiare l’attaccamento a un territorio da conoscere, vivere e ripopolare.

Locandina Festa dell’albero