Innovazione e ricerca fanno squadra: “Insieme per migliorare Piacenza”

Coordinare le iniziative, migliorare la circolazione delle informazioni, collaborare per attrarre fondi per il territorio di Piacenza. Sono alcuni degli obiettivi del protocollo di intesa che Comune di Piacenza, Università Cattolica, Politecnico, Conservatorio Nicolini, Leap, Musp, RSE, Fondazione ITS, ART-ER S., hanno firmato la mattina del 18 settembre in Municipio. Un accordo siglato nell’ottica di valorizzare l’offerta territoriale di competenze, servizi e infrastrutture a supporto della ricerca industriale e dell’innovazione. Verrò costituito un tavolo di lavoro che permetterà alle realtà coinvolte di interagire e fare il punto sui progetti in cantiere. L’idea è anche di stilare un programma di iniziative congiunte da realizzarsi nel corso dell’anno.

