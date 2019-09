Lavori di manutenzione in tangenziale, senso unico verso ponte Paladini

Disagi in vista per gli automobilisti piacentini. Dal 30 settembre al 31 ottobre nella tangenziale Sud Ovest si viaggerà a senso unico. Per chi viaggia in direzione Piacenza non cambierà nulla mentre nella direzione opposta, ovvero verso ponte Paladini, all’altezza della rotatoria di via Turati (dopo la galleria di Montecucco) il traffico verrà deviato sul tratto che veniva utilizzato prima dell’apertura del viadotto. Nel tratto a senso unico sarà istituito il limite dei 50 chilometri orari.

La motivazione è legata ai lavori di manutenzione, in particolare al consolidamento del corpo stradale e alla ripresa della pavimentazione nei tratti più degradati. I lavori stradali erano stati deliberati dal consiglio provinciale per un costo complessivo di circa 870mila euro.

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata sull’albo pretorio della Provincia di Piacenza.