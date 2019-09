Partenza critica per la scuola piacentina: carenza di nomine e orari incompleti

Partenza a singhiozzo per la scuola a Piacenza, con disfunzioni così diffuse da far dire a molti che un “esordio” così critico non c’era mai stato. Mancano moltissimi docenti: la stima della Cgil è di 800 unità. Quattrocento alle superiori, duecento tra materne e elementari, circa altrettanti alle medie. Perché? In parte per l esodo dei prof innescato dalla nuova normativa sulle pensioni (la cosiddetta Quota 100). Ma soprattutto perché il sistema scolastico non ha svolto per tempo i concorsi necessari a selezionare e poi rendere disponibili per le nomine nuovi insegnanti. Il risultato è che numerose scuole hanno prof per far lezione solo fino alle 11.30. In molti casi la fascia pomeridiana è rinviata alla prossima settimana, se tutto andrà bene. All’istituto Ranieri Marcora, per fare un esempio dei ‘vuoti’ alle superiori, mancano ben 90 docenti.

