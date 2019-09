Violenti temporali in tutta la provincia, blackout elettrici in città e in Valtidone. Garage e cantine allagate

Erano largamente annunciati e sono arrivati puntuali. Temporali di forte intensità si sono registrati nella serata di mercoledì 18 settembre in gran parte della provincia. Diverse decine di millilitri d’acqua sono caduti in pochissime ore mettendo a dura prova la tenuta di tombini e canali di scolo. Molto colpita la Valtidone dove, a partire dalle 20, si sono registrati numerosi blackout. Da Sarmato a Rottofreno tanti residenti segnalano improvvisi cali di corrente elettrica e, in alcuni casi, le abitazioni risultano prive di energia elettrica. Anche in città, segnalate alcune vie totalmente al buio, tra queste anche la centrale via Taverna. Parecchi problemi anche per chi possiede autorimesse e cantine che risultano allagate. Tanto lavoro per i vigili del fuoco che stanno intervenendo anche a Gerbido dove strada Borgoforte è chiusa al traffico a causa della caduta di un albero.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà