Storia antica e filologia classica, il 19enne Andrea Monico varca la soglia della Normale di Pisa

Uno straordinario “normalista” made in Piacenza. Si chiama Andrea Monico, tra meno di due mesi compirà diciannove anni e tra una decina di giorni esordirà nell’olimpo della formazione universitaria: il ragazzo, diplomato al liceo Gioia con il voto di 100 e lode, ha superato i test di ammissione per la prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa. Ed è pronto a cominciare quest’avventura elitaria nel corso di storia antica e filologia classica, con il sogno di restare lì – all’interno di quelle mura pregne di conoscenza – anche in futuro.

“Mi piacerebbe diventare un docente e, perché no, insegnare proprio alla Normale”. Intanto, Andrea ha già compiuto un grande passo in questa direzione: riuscire a iscriversi all’ateneo pisano – uno dei migliori al mondo, fondato nel 1810 da Napoleone – è un’impresa molto difficile, dato che è possibile accedervi solo attraverso un concorso altamente selettivo costituito da prove scritte e orali (i punteggi di maturità, laurea o altri titoli pregressi non contano ai fini della valutazione). ”

L’esame consisteva in sei step, di cui tre orali e tre scritti – ha riepilogato il giovane -. Ho raggiunto il 22esimo posto in graduatoria, con una media finale di 76,33″.