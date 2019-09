Tenta di fuggire con i due figli ma viene fermata a Ginevra, denunciata 38enne

Una donna di origini russe ha lasciato l’abitazione in cui vive con il marito nel Piacentino nella giornata di martedì 17 settembre portando con sé i due figli di 5 e 7 anni. Il marito della donna e padre dei bambini ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno immediatamente attivato il sistema di ricerca internazionale. I bambini e la madre sono stati rintracciati ieri a Ginevra dalla polizia di frontiera svizzera, l’intenzione era probabilmente quella di imbarcarsi per il paese d’origine. Già in passato la donna aveva tentato di portare con sè i bambini ma era stata fermata dalle forze dell’ordine, sottrazione di minore è l’accusa di cui ora deve rispondere.

