Investito da un furgone, gravissimo un bambino a Vigolzone. Portato in eliambulanza a Parma

Sono gravissime le condizioni di un bambino di circa 11 anni, investito da un furgone a Vigolzone. Il piccolo pare stesse attraversando la strada all’altezza delle strisce pedonali in via Roma, la strada principale del paese. Per cause da chiarire, il camioncino non lo ha visto ed lo ha travolto, scaraventandolo sull’asfalto. Immediati sono scattati i soccorsi, in un campo è atterrata anche l’eliambulanza che ha trasportato il bambino all’ospedale di Parma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giorgio.