Salva la farmacia di Roncaglia: il consiglio comunale approva il bilancio consolidato

La farmacia di Roncaglia è salva. Lo ha annunciato oggi pomeriggio, 23 settembre, durante il consiglio comunale, l’assessore al bilancio Paolo Passoni. La farmacia della frazione non chiuderà i battenti; una buona notizia per i residenti che avevano lottato e chiesto a gran voce il mantenimento del servizio ritenuto “essenziale” per la comunità. Passoni ha fatto sapere che entro la fine dell’anno aprirà anche una parafarmacia nei pressi della stazione ferroviaria di Piacenza. Il doppio annuncio è arrivato nel corso della discussione del bilancio consolidato del 2018. Bilancio che è stato approvato con i voti favorevoli del centro destra e che vanta un saldo positivo di oltre 5 milioni di euro. All’ordine del giorno anche il confronto sullo stato di salute delle società partecipate del Comune, argomento che ha alzato i toni del dibattito.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà