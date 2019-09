Traffico rallentato in tarda mattina nella zona tra via Genova e viale Beverora per un incidente in via Palmerio: un furgone e un mezzo dell’Aci si sono scontrati frontalmente, la dinamica è al vaglio della polizia municipale giunta sul posto. Nessuno dei conducenti è rimasto ferito.

