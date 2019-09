Sciopero per il clima con Fridays for Future. Venerdì dalle 8.30 al Respighi

Tornano gli scioperi organizzati da Fridays for Future, dalle 8.30 di venerdì 27 settembre. Ritrovo al liceo Respighi e corteo lungo corso Vittorio Emanuele con arrivo in piazza Cavalli, dove ci sarà un momento di riflessione sul clima. Gli organizzatori hanno invitato tutta la cittadinanza a partecipare, anche alla raccolta di firme per presentare in Consiglio Comunale la dichiarazione di emergenza climatica dell’Emilia Romagna.

