Si stacca il rivestimento di un condominio, piovono calcinacci sui tavoli di un bar

Una vera e propria pioggia di mattonelle, staccatesi dal rivestimento di un condominio, ha investito i tavolini esterni di un bar a piazzale Torino, in città. Erano le 16.00 di oggi e fortunatamente in quel momento nessuno passava o era seduto, altrimenti le conseguenze sarebbero state molto pesanti.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e la polizia municipale. l’area è stata delimitata e già domani scatteranno le operazioni di sistemazione della facciata.

I responsabili rischiano una pesante multa.

