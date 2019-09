Dialisi a casa: a Piacenza il network per condividere le esperienze regionali

Piacenza capitale, per un giorno, della dialisi regionale. Stamattina, 26 settembre, specialisti provenienti da tutta l’Emilia Romagna si sono dati appuntamento per fare il punto sui trattamenti a domicilio. Un’occasione per festeggiare il traguardo dei 50 anni dalla nascita del reparto di Nefrologia dell’ospedale di Piacenza, uno dei più longevi di Italia, e per costituire un network regionale tra medici e infermieri che condivida i protocolli, crei nuove linee guida e discuta dei casi clinici. “E’ il primo di una serie di incontri itineranti per favorire la dialisi a casa, costruire percorsi comuni e confrontarsi- spiega il primario Roberto Scarpioni – abbiamo scoperto che usufruire delle cure a casa non solo migliora la qualità di vita del paziente ma gli garantisce un’esistenza più lunga”.

