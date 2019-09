Dolce colazione: con plumcake e pancakes, torna “Pronto in tavola”

Telecomando in mano e fornelli accesi questa sera alle 20.30 per il secondo appuntamento di “Pronto in tavola”, il nuovo il nuovo format di Telelibertà incentrato su preparazioni gastronomiche locali ma non solo, rivisitazioni culinarie e abbinamenti tra cibo e vino, in onda tutti i giovedì sui canali 98 e 598 del digitale terrestre. Trenta puntate e 90 ricette per quindici ore complessive di buona cucina

Un successo da condividere con gli attori in campo, dalla chef Debora Saccardi alla conduttrice Laura Fregoni, passando per la location, la cucina super professionale della scuola alberghiera Raineri Marcora diretta da Maria Teresa Andena.

Dopo i tre sandwich speciali della prima puntata, questa sera si parlerà di Dolce colazione, ovvero di plumcake bicolore con macedonia di pesche, di pane dorato alla cannella con yogurt greco e lamponi, e di pancakes con crema alle nocciole e cacao, albicocche al forno con caffè espresso.

Il programma, in replica venerdì alle 12.30 e alla domenica alle 19, è stato curato dallo staff di Telelibertà per l’intera estate, con Giuseppe Piva alla regia, Alessandra Colpo al montaggio e Davide Franchini alle riprese. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.