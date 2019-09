Nasce il primo spazio gratuito a Piacenza per la mediazione familiare

Un servizio completamente gratuito per le coppie in fase di separazione o di divorzio e di consulenza per avvocati e per tutti i professionisti interessati. Nasce a Piacenza, su iniziativa dell’associazione Link Lab, il primo spazio informativo sulla mediazione familiare. I primi due martedì di ogni mese, dalle 15.30 alle 18.30, presso la sede dell’associazione in via IV Novembre 132, verrà fornita informazione e consulenza a chiunque fosse interessato. Il servizio è stato presentato ufficialmente ieri mattina al Park Hotel.

“Una novità nella sua specificità, il primo gratuito e unicamente rivolto a questo intervento in tutta Piacenza e provincia – ha spiegato la presidente presidente di Link Lab Elena Lazzari – non ha confini geografici, può venire chiunque e da dovunque per chiedere informazioni dettagliate su che cos’è la mediazione familiare, come funziona e qual è il processo che la caratterizza. Quindi è rivolto a coppie in via di separazione o di divorzio, con figli o senza, ma anche a professionisti come gli avvocati, parte fondamentale della mediazione, ai giudici, ai professionisti terapeuti che lavorano con i genitori che si separano, e ai pediatri”.