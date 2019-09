Un nuovo logo e alcune iniziative destinate a studenti e insegnanti. La Cisl di Parma e Piacenza fa la sua parte per l’ambiente e mette in campo le forze per sensibilizzare sul delicato tema della difesa. “Abbiamo pensato di costruire un percorso formativo rivolto ai diversi gradi scolastici dall’infanzia alle superiori” – spiega Marina Molinari Cisl Piacenza – con quattro giornate di formazione dedicater agli insegnanti”. Appuntamento il 9 e 10 ottobre al Parco Fluviale del Trebbia e Il 16 e 17 ottobre la Podere Millepioppi di Salsomaggiore. Tra i temi che verranno trattati: il consumo di suolo e aree protette e il cambiamento climatico.

