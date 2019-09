Allattamento, calo del 7%. Ausl: “Fondamentale per la salute dei bimbi”

Mamme che si sono trovate, confrontate, raccontate. In piazza Duomo a Piacenza gli operatori sanitari dei consultori e del reparto di ostetricia dell’azienda Usl hanno dato vita a un flash mob di allattamento collettivo per celebrare la settimana mondiale dedicata al tema. “Potere ai genitori per favorire l’allattamento”: lo slogan della giornata che ha visto la partecipazione di numerose mamme: “E’ una gesto naturale e soprattutto importante per la salute dei bambini”- il coro unanime che si è levato dal sagrato della Cattedrale”.

L’allattamento, che è una prerogativa della madre, ha bisogno però del sostegno di partner, familiari, colleghi e di tutta la società. A Piacenza i dati indicano però una diminuzione della pratica: si è passati dall’allattamento completo a tre mesi del 67,2% nel 2017 al 59,7% del 2018.