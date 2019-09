In auto con otto etti di hashish: due pusher arrestati dai carabinieri

Un 31enne senegalese clandestino e un 57enne piacentino, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri. L’auto sulla quale viaggiavano è stata fermata a piazzale Milano a Piacenza dai carabinieri di Rivergaro. In uno zainetto, nascosto nel vano anteriore dell’auto, sono stati trovati sette panetti di hashish del peso complessivo di 800 grammi pronti per essere spacciati. La droga è stata subito sequestrata e i due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

