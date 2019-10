Atersir, Veneziani nuovo coordinatore. Eletto all’unanimità

Il sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani è stato eletto in Provincia all’unanimità per guidare il consiglio locale di Atersir, agenzia territoriale dedicata alla gestione idrica e dei rifiuti a livello provinciale. Veneziani subentra a Giuseppe Sidoli, primo cittadino di Vernasca. A sedere nel consiglio d’ambito, invece, sarà il vicesindaco di Piacenza Elena Baio.

Nell’ufficio di presidenza sono stati eletti il sindaco di Ziano Manuel Ghilardelli, il primo cittadino di Fiorenzuola Romeo Gandolfi, il sindaco di Monticelli Gimmi Distante, il sindaco di Cortebrugnatella Mauro Guarnieri, il sindaco di Bettola Paolo Negri e quello di Podenzano Alessandro Piva con, in veste di supplenti, il sindaco di Ottone Federico Beccia e quello di Calendasco Filippo Zangrandi.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà