Castel San Giovanni: al Verdi con Bova, Sandrelli, Incontrada, Lopez e Solenghi

E’ stata presenta a Villa Braghieri la stagione di prosa 2019\20 del teatro Verdi di Castel San Giovanni. Un cartellone costellato da grandi firme del palcoscenico italiano, in equilibrio tra commedia brillante e copioni più drammatici, capolavori della letteratura, senza tempo, e racconti di vita reale. In primo piano ci finiscono i volti di Amanda Sandrelli (il 12 novembre con la sua “Locandiera” apre il programma) e Raoul Bova (presente il prossimo 30 novembre con “Love letters”), ma anche Vanessa Incontrada, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. In tutto otto spettacoli spalmati su sei mesi di programmazione.

