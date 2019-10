Fiorenzuola, nuova rotonda a San Lazzaro. Sottopasso riqualificato

Lavori che partono e cantieri che chiudono a Fiorenzuola. Una nuova rotonda sta prendendo forma a San Lazzaro per rendere l’incrocio tra viale Verani e via Scapuzzi più sicuro e per regolare il traffico in vista di un nuovo insediamento commerciale e dell’imminente costruzione della sede sovracomunale della protezione civile. Sono invece terminati da poco i lavori della riqualificazione del sottopasso e del tratto di strada sovrastante, in centro paese finanziati dallo Stato con 100mila euro, fondi con i quali l’amministrazione comunale ha anche asfaltato la strada Le Caselle.

