I Torrazzi, petizione dei residenti: “Pensilina per attendere i bus in sicurezza”

Una pensilina dell’autobus vicina alle abitazioni per muoversi in piena sicurezza. È la pretesa dei cittadini del residence “I Torrazzi” – un piccolo complesso residenziale sulla strada Agazzana, alle porte del quartiere Besurica -, che hanno raccolto circa quaranta firme per rivendicare questa esigenza all’amministrazione comunale. La petizione, appoggiata più o meno da tutti i residenti, è stata depositata a palazzo Mercanti. I sottoscrittori, in buona sostanza, hanno messo in luce l’esigenza di avere una “fermata a richiesta del pullman di linea verso la città e viceversa, in prossimità del residence. L’istanza – hanno proseguito – è motivata dalla presenza all’interno dell’area immobiliare di anziani, alcuni dei quali con patologie che ne limitano la mobilità. Inoltre, il recente insediamento di una casa di riposo, con il conseguente afflusso di operatori sanitari e altri visitatori ai degenti, rende ancora più necessaria la realizzazione di quanto richiesto”.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà