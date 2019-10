Incidente alla Barabasca, coinvolte un’auto e una moto. Centauro di 41 anni in gravi condizioni

Brutto incidente in località Barabasca nel comune di Fiorenzuola dove oggi, sabato 5 ottobre, nel primo pomeriggio un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. Ancora da accertare le cause del sinistro, con il 41enne alla guida della due ruote rimasto ferito in modo serio. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito (il quale non sarebbe comunque in pericolo di vita) all’ospedale di Parma.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà