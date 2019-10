Condanne e arresti non fermano lo stalker: nuove minacce e insulti alla ex valgono il ritorno in carcere

Non gli è bastato il divieto di avvicinamento all’ex moglie, l’arresto avvenuto lo scorso novembre e il patteggiamento a due anni per stalking e maltrattamenti in famiglia.

Il 48enne di Lugagnano non ha mai smesso di perseguitare la donna: appostamenti, inseguimenti, insulti e, in un caso, lo speronamento della sua auto. Dopo essere stato liberato, l’uomo è tornato ai domiciliari a causa del suo comportamento. Ma in seguito a tre evasioni e a nuove molestie è finito in carcere.

