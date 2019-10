Bancomat sventrato con l’esplosivo a San Nicolò. I ladri sfondano la porta di una banca, poi fuga in auto

Colpo in banca nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre in via Alicata a San Nicolò. Verso le due i soliti ignoti hanno fatto saltare il bancomat con l’esplosivo. Hanno anche sfondato la porta di ingresso dell’istituto bancario e si sono introdotti. Poi sono fuggiti a bordo di due auto scure. Ancora da capire se siano riusciti ad arraffare i soldi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale Ivri.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà