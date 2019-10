Irruzione con un fuoristrada all’interno di uno studio professionale: tragedia sfiorata

Poteva essere una autentica tragedia, ma fortunatamente gli impiegati al lavoro nello studio professionale situato all’interno della galleria commerciale di Rivergaro, erano da poco usciti alla fine della giornata di lavoro. Intorno alle 19 infatti, una donna alla guida di un fuoristrada ha fatto irruzione all’interno, abbattendo la spessa vetrata all’ingresso e travolgendo tutto ciò che era situato negli uffici. Sembra che, alla base dell’incredibile incidente, vi fosse un problema legato al cambio automatico della vettura. La conducente non è stata in grado di interrompere la corsa dell’auto impazzita ed è piombata nel fabbricato tra l’incredulità dei tanti clienti che, in quei frangenti, stavano raggiungendo il grosso supermarket situato a ridosso dello studio. Sul posto, per gli accertamenti, i carabinieri di Rivergaro.

