“Miss nonna eleganza”, Maria Liotta sbaraglia la concorrenza

C’è anche una piacentina sul podio della 15esima edizione di “Miss nonna italiana”, che si è svoltalo scorso fine settimana nell’area eventi di “Casa Dora” a Soresina.

Si tratta di Maria Liotta di Castel San Giovanni, 47 anni, operaia, eletta “Miss nonna eleganza”. Alla manifestazione hanno partecipato 15 nonne finaliste, provenienti da tutta Italia: 42 anni la più giovane, 72 anni la più anziana. Le nonne hanno sfilato e si sono “sfidate” in varie prove di abilità – come cantare e ballare con i propri nipoti, recitare una poesia, cantare una ninna nanna – e si sono cimentate in varie prove creative e sportive.