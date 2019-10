Piacenza si prepara per la 65esima edizione della “Guida Michelin”: evento da oltre 100mila euro

Appuntamento con le stelle Michelin il 6 novembre, quando Piacenza sarà per la prima volta il palcoscenico per la presentazione della 65esima edizione della più prestigiosa guida agli chef stellati. Una giornata in cui la nostra città sarà sotto i riflettori dei media nazionali e internazionali, con la possibilità di mettere in luce le proprie eccellenze, artistiche, culturali ed enogastronomiche. Secondo l’ultima indagine JFC la ristorazione stellata rappresenta una risorsa economica diretta, ma anche un potente moltiplicatore di risorse per il territorio, anche in termini turistici, che in Emilia-Romagna raggiunge un valore di circa 98 milioni di euro.

“Grazie alla preziosa collaborazione instaurata tra il nostro Comune e quelli di Parma e Reggio-Emilia, nell’ambito di Destinazione Turistica Emilia, abbiamo un’occasione unica – commentano il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore al Turismo e Cultura, Jonathan Papamarenghi – per valorizzare la nostra città ai massimi livelli. Avremo a Piacenza i migliori chef e decine di giornalisti a cui daremo modo di conoscere ed esportare il nostro meraviglioso patrimonio, non solo enogastronomico”.

“L’Emilia-Romagna – si legge nella determina dirigenziale che sancisce la collaborazione con la Michelin Partner Travel organizzatrice dell’evento – è la regione che detiene il primato di prodotti DOP e IGP”. “Nell’ambito delle politiche di promozione e sviluppo del territorio – prosegue – mercoledì 6 novembre 2019 è stato programmato il prestigioso evento “Lancio Guida Michelin 2020”, che avrà luogo presso diverse location di prestigio della città (Teatro Municipale, la Galleria d’Arte Ricci Oddi, Chiesa di Sant’Agostino)”. L’evento “rappresenta un’occasione unica in termini di promozione turistica e di visibilità della “destinazione Piacenza”, che si svilupperà attraverso la partecipazione di numerose personalità, famosi chef e giornalisti nazionali ed internazionali di settore alle iniziative previste”.

Su queste motivazioni, il Comune affida a Michelin Travel Partner l’organizzazione dell’iniziativa del valore di 100mila euro, in larga parte coperto da contributi di operatori del settore che hanno particolarmente apprezzato questa occasione.