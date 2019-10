Raduno alpini, divieti di sosta e circolazione. Come cambia la viabilità del centro storico

Piacenza il 19 e 20 ottobre ospiterà per la prima volta il Raduno del Secondo Raggruppamento degli alpini di Emilia Romagna e Lombardia. Un evento che porterà in città oltre 20mila persone. Il Comune di Piacenza ha emanato l’ordinanza con le modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento della manifestazione.

Per non intralciare l’allestimento e la rimozione degli stand gastronomici dalle 6 di lunedì 14 fino alle 20 del 22 ottobre sarà istituito il divieto di sosta e divieto della circolazione nell’area di piazza Cavalli, piazzale Plebiscito, via Sopramuro (tra piazza Cavalli e via San Donnino), piazza Grida, vicolo Perestrello,largo Sant’Ilario, piazza San Francesco. I divieti saranno estesi nei giorni della manifestazione anche ad altre vie e piazze della zona centrale della città.

Ecco l’ordinanza: Raduno alpini come cambia la viabilità