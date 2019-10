Truffatori si aggirano a Roncaglia: “C’è un guasto, metta l’oro nel frigorifero” e le portano via 600 euro

Una truffa è andata a segno nella mattinata di giovedì 10 ottobre a Roncaglia. Due uomini si sono presentati all’abitazione di una donna dicendo che era stato segnalato un guasto alla condotta idrica e che la proprietaria avrebbe dovuto mettere l’oro nel frigorifero per consentire lo svolgimento corretto della verifica. I due uomini sono così riusciti a portare via 600 euro e alcuni monili d’oro. Del caso si sta occupando la polizia.



I due uomini hanno suonato anche il campanello di un’altra abitazione probabilmente con le stesse intenzioni ma quando la proprietaria è uscita, forse si sono resi conto che non potevano raggirarla e così le hanno detto che avrebbero tolto l’acqua per due ore martedì prossimo invitando la donna a non utilizzare la lavatrice e la lavastoviglie.

