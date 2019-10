Alpini, 8 giorni al Raduno. “Nel Mirino” ospita il presidente Lupi

Sarà dedicata agli alpini la prima puntata della nuova stagione di “Nel Mirino”, la trasmissione di Telelibertà condotta dal direttore Nicoletta Bracchi, ogni venerdì alle 21.

Il primo ospite sarà Roberto Lupi, presidente della Sezione alpini di Piacenza dal 2013, quando raccolse il testimone da Bruno Plucani alla guida delle penne nere durante l’indimenticata adunata nazionale.

L’atmosfera di quell’evento sta per tornare in città grazie al Raduno del Secondo Raggruppamento di tutte le Sezioni di Emilia Romagna e Lombardia. Due giorni di festa in programma il 19 e 20 ottobre quando in città arriveranno 25mila persone.

Lupi, nel salotto di Telelibertà, illustrerà tutti i dettagli della manifestazione che la nostra città ospita per la prima volta e che è destinata a rimanere nella storia. Il presidente sezionale parlerà anche della sua esperienza personale alla guida delle penne nere. Lupi, 57 anni, è stato rieletto per tre volte. L’appuntamento è per questa sera, venerdì 11 ottobre, alle 21.

