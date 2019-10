Premiati la Nazionale di ciclismo, la Gazzetta dello Sport e Giancarlo Perini

Tutto pronto per la 12esima edizione del premio Coppa d’Oro, nato per valorizzare le eccellenze piacentine e che quest’anno propone il parallelismo tra ciclismo e prodotti tutelati. Saranno la Nazionale italiana maschile di ciclismo, che con Matteo Trentin si è classificata seconda al Mondiale su strada, la Gazzetta dello Sport (primo giornale in Italia a parlare di ciclismo) e il piacentino Giancarlo Perini i vincitori dell’edizione 2019, con le premiazioni in programma a palazzo Gotico martedì 15 ottobre.

