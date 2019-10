Un villaggio dello sport contro il bullismo. “Vittime 4 alunni su 10”

La violenza si combatte (anche) in palestra. Ne sono convinti i promotori dell’evento “Il villaggio dello sport, della salute e delle famiglie”, una manifestazione sportiva che si svolgerà questa domenica – 13 ottobre – nella palestra Activity Club in via Borotti. Lo scopo sarà quello di trasmettere ai bambini e alle bambine buone pratiche di rispetto reciproco come antidoto contro il bullismo e le offese di genere. La base dell’iniziativa – organizzata dall’associazione “Tutela” – sarà rappresentata dai dati più recenti su questa emergenza sociale: “Il 40,5% degli alunni delle scuole primarie di Piacenza è stato vittima di atti prevaricatori e il 13% ne è l’artefice”, ha illustrato la presidente Maria Cristina Meloni citando un’indagine sociologica del 2018.

Fatto sta che nel frattempo, per muoversi nel campo della prevenzione, Meloni e gli altri attivisti di “Tutela” animeranno un pomeriggio di sensibilizzazione contro la violenza. Dalle ore 16 alle 18, i baby-partecipanti potranno sperimentare pratiche di psicomotricità, kung fu, judo e capoeira con giochi particolari focalizzati sulle emozioni, le relazioni, la collaborazione, il rispetto e l’autostima. I laboratori dell’evento “Il villaggio dello sport, della salute e delle famiglie” saranno gratuiti, ma occorre comunicare la propria adesione all’indirizzo email [email protected] oppure al numero di telefono 3450706642.