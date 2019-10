Open House, cento immobili di città e provincia aperti alle visite

E’ in programma oggi, sabato 12 ottobre, l’evento “Open House” di Abitare Piacenza. Il portale immobiliare del Gruppo Editoriale Libertà, apre le porte di un centinaio di immobili in città e provincia a tutti coloro che stanno cercando la casa dei propri sogni. Un evento unico nel suo genere che permetterà di visitare appartamenti e villette senza prendere appuntamento con le agenzie immobiliari, in completa libertà e scegliendo quali e quante case visitare in una sola giornata.

In più, in ogni abitazione si trova un professionista con il quale ci si può confrontare e a cui poter chiedere ulteriori informazioni sugli immobili. Tutta la giornata di “Open House” sarà organizzata in quattro tempi, quattro fasce orarie per permettere di pianificare al meglio le visite. Dalle 9 alle 11; dalle 11 alle 13; dalle 14 alle 16; dalle 16 alle 18 un centinaio di immobili saranno a vostra disposizione.

Sul sito www.abitarepiacenza.it/openhouse, potete leggere indirizzi e caratteristiche degli immobili, con l’indicazione delle fasce orarie in cui potrà essere visitato. Potrete approfittare della bella giornata di sole che vi si prospetta per fare una passeggiata per le vie di Piacenza e di alcuni paesi tra cui Carpaneto, Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Gossolengo, Gragnano, Podenzano, Pontenure, Rottofreno, San Giorgio e San Nicolò.