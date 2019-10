Solidarietà protagonista sabato 12 ottobre con un’iniziativa a favore delle persone in difficoltà assistite dalla Croce Rossa di Piacenza.

I volontari saranno presenti fino alle 18 presso i supermercati Esselunga di via Conciliazione e via Manfredi per la raccolta di generi alimentari.

