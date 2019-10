Tartufo, annata scarsa. Domani rassegna provinciale a Pecorara

Si prospetta un’annata scarsa per il tartufo. Gli operatori del settore che domani, domenica 13 ottobre, parteciperanno al convegno a Pecorara in occasione della Rassegna provinciale dedicata a funghi tartufi e prodotti del sottobosco parlano di un’annata magra. Colpa delle piogge la cui totale assenza tra luglio e agosto ha bloccato la produzione. Meglio è andata per lo scorzone estivo il cui raccolto è stato invece abbondante grazie alle precipitazioni primaverili.

