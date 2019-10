Tragedia nella notte: perde il controllo dell’auto e si ribalta in un campo. Morto un uomo di 50 anni

Ha perso la vita nel corso della notte in seguito alle gravissime ferite riportate dopo essersi ribaltato con la sua auto in un campo. E’ accaduto intorno all’1.30 lungo la Provinciale 462 nel comune di Monticelli: Maurizio Rossini, alla guida della vettura, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, ed ha terminato la sua corsa fuori strada, ribaltandosi più volte. Inutili i tentativi di rianimare la vittima operato dai soccorritori del 118 giunti con grande tempestività sul posto. L’uomo alla guida aveva 50 anni e risiedeva a Fiorenzuola.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà