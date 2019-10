Incontra il prete per confessarsi e gli consegna 1 chilo e mezzo di droga come segno di pentimento. Gli avrebbe fruttato 20mila euro

Va dal prete per confessarsi ma durante il colloquio gli lascia un chilo e mezzo di marijuana. E’ accaduto la mattina del 13 ottobre nella chiesa di Borgotrebbia. Il parroco, Don Cesena, dopo la messa della domenica, ha ricevuto una persona che lo aveva cercato con insistenza per la confessione. Evidentemente aveva bisogno di liberarsi di un peso che portava sulla coscienza e al termine dell’incontro questa persona ha consegnato nelle mani di Don Cesena la droga, custodita in un sacco di plastica. Al parroco non è rimasto che chiamare la polizia. Sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti della squadra mobile che hanno provveduto a sequestrare l’ingente quantitativo di stupefacente che avrebbe potuto fruttare 20mila euro di guadagno. Indagini sono in corso per risalire all’autore del gesto.

