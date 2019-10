Menopausa, 60 visite nella prima giornata di sensibilizzazione

Sessanta donne si sono presentate in ospedale a Castel San Giovanni per la prima giornata di Menopausa in salute. La campagna è stata ideata per prevenire i fattori di rischio, con particolare riferimento al pericolo di osteoporosi, delle donne che attraversano questa fase delicata della loro vita. Il personale dell’equipe di Medicina interna guidato dal dottor Carlo Cagnoni ha allestito un percorso con valutazione dei fattori di rischio e esame seduta stante della densità ossea.

Gli eventi dedicati alla menopausa proseguono a Piacenza:

– Martedì 15 ottobre, alle ore 14.30 nella sala d’attesa della Sala parto dell’ospedale di Piacenza, è in programma un incontro sul tema Menopausa: come affrontarla. Il reparto di Ginecologia mette a disposizione delle utenti alcune visite ginecologiche che possono essere prenotate al numero 0523.302016 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

– Mercoledì 16 ottobre, alle ore 15.30 al Centro per le famiglie di via Marinai d’Italia 41, è in calendario un incontro dedicato alla salute delle ossa: come vivere bene un’età delicata come la menopausa.

– Venerdì 18 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, il Consultorio familiare di piazzale Milano 6 a Piacenza, sarà aperto per colloqui e consulenze.

– Sempre venerdì 18 ottobre, ore 14.00, negli ambulatori di Oncologia (all’ospedale di Piacenza) sarà possibile partecipare all’incontro sull’agopuntura in menopausa. Per prenotazioni è possibile chiamare il nr.0523.302721 (da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00)