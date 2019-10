Auto in fiamme a Fiorenzuola. Nessun ferito, macchina distrutta VIDEO

Non ha avuto conseguenze per le persone, l’incendio che si è sviluppato improvvisamente su un’auto nel tardo pomeriggio di martedì 15 ottobre lungo la tangenziale di Fiorenzuola. La persona alla guida è riuscita ad accostare mettendosi in salvo, ma il mezzo è andato distrutto.

