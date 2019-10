Compleanno solidale: invitati raccolgono 490 euro per Croce Rossa

Vietato regalare libri azzardati, cravatte estrose o camicie con ghirigori improbabili. In occasione della festa di compleanno per i 50 anni del giornalista piacentino Enzo Latronico, gli invitati hanno accettato di buon grado di aprire il portafogli per un regalo davvero utile (non al festeggiato, bensì al prossimo): 490 euro totali di donazione in beneficenza alla Croce rossa di Piacenza. “È stata la prima volta in cui il classico taglio della torta e lo spegnimento delle candeline sono stati abbinati a un nobile scopo a nostro favore”, ha ammesso con gioia Ivana Casotti Putzu, responsabile provinciale dell’ambito sociale della storica associazione di soccorso e assistenza. Infatti, i contributi di solidarietà raccolti sono stati destinati in particolare alla cosiddetta “area 2” della Croce rossa di Piacenza, ovvero la sezione di volontari che si occupa di prevenzione e inclusione sociale.

“Le offerte erogate dalle persone presenti – ha comunicato la referente dell’associazione – verranno utilizzate per garantire le terapie di logopedia a quattro bambini in condizioni di disabilità. Sarebbe bello se anche in futuro – ha concluso Casotti Putzu – qualcun altro organizzasse un’iniziativa filantropica di questo tipo”.